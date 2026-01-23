Liveticker am Wochenende So läuft der erste Tag beim Hachenburger Pils-Cup Lukas Erbelding

Moritz Hannappel

Jona Heck 23.01.2026, 16:56 Uhr

i So sehen Sieger aus: Maximilian Strauch (links) und Fation Foniq von der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod jubeln nach dem Gewinn des 32. Hachenburger Pils-Cup. Wer wird dieses Jahr den Titel holen? Thomas Jäger

Der Hachenburger Pils-Cup wird am Wochenende zum 33. Mal zahlreiche Fußballfans aus dem Westerwald und Umgebung in den Bann ziehen. Unsere Reporter berichten von Freitag bis Sonntag in einem Liveticker vom Spektakel in der Rundsporthalle.

Am Freitag hat das Warten ein Ende: Im Rahmen des Hachenburger Pils-Cups bekommen die Fans in der Rundsporthalle drei Tage lang spannenden Budenzauber zu sehen. Wer wird sich dieses Jahr den Titel schnappen? Unsere Reporter berichten ab Freitag, 17 Uhr, in einem Liveticker vom Geschehen in Hachenburg.







