25.000 Euro ausgeschüttet Schiedsrichter-Bonussystem: FVR prämiert 139 Vereine 22.11.2026, 14:27 Uhr

i Robert Michael/dpa. picture alliance/dpa

Der Fußballverband Rheinland schüttet insgesamt 25.000 Euro aus und prämiert 139 seiner Vereine: Eine finanzielle Belohnung für Gewinnung, Einsatz und Wertschätzung von Schiedsrichtern.

Das zweite Jahr des Schiedsrichter-Bonussystems des Fußballverbandes Rheinland (FVR) ist abgeschlossen – und die Resonanz ist weiterhin stark. Für das abgelaufene Spieljahr 2025/2026 werden insgesamt 25.000 Euro an 139 Vereine und Spielgemeinschaften im Verbandsgebiet ausgezahlt, bis zu 603 Euro pro Verein.







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