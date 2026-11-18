Fußball trifft Ehrenamt: Im Westerwald werden am Freitag beim Kreisehrenamtsabend in Bad Marienberg prominente Gäste wie Milan Sasic und Thorsten Wörsdörfer erwartet.
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Am Freitag, den 20.11.2026 um 18:30 Uhr, findet in der Denkfabrik in Bad Marienberg (Ortsteil Eichenstruth) wieder der Kreisehrenamtsabend des Fußballkreises Westerwald-Sieg statt. Wie bereits in den letzten Jahren wird der bunte Abend auch diesmal wieder in zwei Halbzeiten a 45 Minuten stattfinden, mit einer Pause von 45 Minuten, um sich mit Getränken und Essen zu stärken.