Pitkowskis Doppelpack zum 2:1 Rübenach zieht Mendig richtig rein in den Abstiegskampf Sina Ternis 22.02.2026, 19:05 Uhr

i Dieser Schuss von Philipp Pitkowski (in Rot) ging nicht rein, in der zweiten Hälfte traf er aber doppelt und drehte damit die Partie für die Gastgeber, die Mendig mit 2:1 besiegten im Kellerduell. Jörg Niebergall

Erleichterung hier, Enttäuschung dort: Mit dem 2:1 über den SV Eintracht Mendig hat sich der FV Rübenach im Abstiegskampf der Rheinlandliga etwas an die Nichtabstiegsplätze herangerobbt. Und da speziell an die Mendiger.

Wenn es in der Fußball-Rheinlandliga so etwas wie den Verlierer des Spieltags gibt, dann ist das – zusammen mit Schlusslicht VfB Wissen, der zeitgleich beim SV Laubach verlor – der SV Eintracht Mendig. Die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj unterlag im Kellerduell dem FV Rübenach mit 1:2 (0:1), bleibt damit zwar auf dem 13.







