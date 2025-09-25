2:4-Niederlage in Horchheim Rübenach ist gegen den ABC nah dran an der Überraschung Matthias Schlenger 25.09.2025, 09:55 Uhr

Auf die beste erste Halbzeit folgte beim Ahrweiler BC ein weniger guter Start in Hälfte zwei. Da gelang dem FV Rübenach sogar der Ausgleich zum 2:2 – doch am Ende musste sich der Aufsteiger dem Rheinlandliga-Primus mit 2:4 geschlagen geben.

Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC zieht mit acht Siegen aus acht Spielern an der Tabellenspitze einsam seine Kreise: Am Mittwochabend gelang der Mannschaft von Mike Wunderlich im achten Saisonspiel der achte Sieg. Immerhin war der FV Rübenach bei der 2:4 (0:2)-Niederlage zwischenzeitlich nahe dran, dem ABC einen Punkt abzuknöpfen.







