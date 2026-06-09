Erster Neuzugang ist fix Wirges holt Mittelfeldspieler von Cosmos Koblenz Sina Ternis 09.06.2026, 16:38 Uhr

i Luan Krasniqi (blaues Trikot) spielte in der vergangenen Saison beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz, kam da aber nicht über die Reservistenrolle hinaus - und macht jetzt mit seinem Wechsel nach Wirges bewusst den Schritt zurück. René Weiss

Einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Innenverteidiger – das waren und sind die Wunschpositionen, die Sven Baldus von der EGC Wirges noch besetzen wollte. Auf der Suche nach einem Zentrumsspieler ist er jetzt fündig geworden.

Bislang war es ruhig bei der Spvgg. EGC Wirges mit Blick auf Transfers – nun vermeldet der Rheinlandligist aber den ersten externen Neuzugang, und der soll eine Lücke im zentralen Mittelfeld schließen: Vom Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz kommt der 20-jährige Luan Krasniqi, der in der Jugend unter anderem bei Rot-Weiss Koblenz und der TuS Koblenz ausgebildet wurde – und einige Akteure des aktuellen EGC-Kaders aus gemeinsamen Zeiten kennt.







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