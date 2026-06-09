Einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Innenverteidiger – das waren und sind die Wunschpositionen, die Sven Baldus von der EGC Wirges noch besetzen wollte. Auf der Suche nach einem Zentrumsspieler ist er jetzt fündig geworden.
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Bislang war es ruhig bei der Spvgg. EGC Wirges mit Blick auf Transfers – nun vermeldet der Rheinlandligist aber den ersten externen Neuzugang, und der soll eine Lücke im zentralen Mittelfeld schließen: Vom Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz kommt der 20-jährige Luan Krasniqi, der in der Jugend unter anderem bei Rot-Weiss Koblenz und der TuS Koblenz ausgebildet wurde – und einige Akteure des aktuellen EGC-Kaders aus gemeinsamen Zeiten kennt.