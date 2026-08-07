Linz startet gegen Tarforst
VfB geht mit Respekt in die „August-Aufsteigerwochen“
Nach dem Rheinlandpokalsieg nach Elfmeterschießen in Asbach (in Weiß), haben Fabio Schopp und der VfB Linz den Heimauftakt in de
Nach dem Rheinlandpokalsieg nach Elfmeterschießen in Asbach (in Weiß), haben Fabio Schopp und der VfB Linz den Heimauftakt in der Rheinlandliga gegen den Aufsteiger FSV Trier-Tarforst fest im Blick.
Heinz-Werner Lamberz

Für den VfB Linz startet die dritte Saison in der Rheinlandliga mit einem Heimspiel gegen eine Mannschaft, die lange fester Bestandteil des Verbandsoberhauses war. Und nun wieder ist. Der FSV Trier-Tarforst kommt auf den Kaiserberg.

Lesezeit 2 Minuten
Sechs Aufsteiger gibt es in der Fußball-Rheinlandliga, mit vier davon hat es der VfB Linz hintereinander im August zu tun. Und es gibt nicht wenige, die dem ersten Gegner aus dem Reigen der Neulinge am meisten zutrauen, nicht nur, weil er mit 83 Punkten die meisten aller Neulinge holte: Der Bezirksliga-West-Meister FSV Trier-Tarforst stellt sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Linzer Kaiserberg vor und ist nach einjähriger Abstinenz zurück im ...
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