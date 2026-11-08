Am Ende steht deutliches 0:6 Untermosel macht’s gegen Mülheim nur 44 Minuten gut Jan Müller 08.11.2026, 20:05 Uhr

i Mülheims Pascal Steinmetz (weißes Trikot) stellte gegen den SV Untermosel wieder einmal seine Klasse unter Beweis, traf beim 6:0-Sieg seiner SG 2000 gleich dreimal, zweimal sogar binnen 60 Sekunden. Jörg Niebergall

Pascal Steinmetz, man ist verleitet zu sagen „Wer auch sonst“, fungierte als Dosenöffner für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Beim SV Untermosel traf er vor der Pause binnen einer Minute doppelt, am Ende stand ein deutlicher 6:0-Sieg für den Primus.

Fast eine ganze Halbzeit lang wehrte sich Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf tapfer gegen den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Aber eben nur fast. Denn kurz vor Ende der ersten Hälfte ließ der führende der Torschützenliste, Pascal Steinmetz, zweimal seine ganze Klasse aufblitzen und brach den Bann mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden.







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