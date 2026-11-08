Pascal Steinmetz, man ist verleitet zu sagen „Wer auch sonst“, fungierte als Dosenöffner für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Beim SV Untermosel traf er vor der Pause binnen einer Minute doppelt, am Ende stand ein deutlicher 6:0-Sieg für den Primus.
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Fast eine ganze Halbzeit lang wehrte sich Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf tapfer gegen den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Aber eben nur fast. Denn kurz vor Ende der ersten Hälfte ließ der führende der Torschützenliste, Pascal Steinmetz, zweimal seine ganze Klasse aufblitzen und brach den Bann mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden.