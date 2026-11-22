Nullnummer gegen Immendorf Untermosel beendet die Hinrunde ohne einen Heimsieg Klaus Reimann 22.11.2026, 19:11 Uhr

i Am Ende mussten sich sowohl Untermosels Louis Männchen (rotes Trikot) als auch Immendorfs Jannik Jarski (hinten) und Manuel Escher mit dem torlosen Remis begnügen. Chancen auf den möglichen Siegreffer hatten beide Teams. Jörg Niebergall

Das war wieder nichts mit dem ersten Saisonheimsieg für den SV Untermosel. Der kam gegen Immendorf nicht über ein torloses Remis hinaus, hatte aber gerade nach der Pause gute Chancen, die Partie auf seine Seite zu ziehen.

Die Zielvorgaben waren klar: Der SV Untermosel Kobern-Gondorf wollte am letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Immendorf endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison landen und damit die 20-Punkte-Marke knacken. Die Immendorfer schweben in dieser Spielzeit in anderen Sphären.







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