Duell um die goldene Ananas SG-99-Trainingsminimalisten treffen auf EGC-Jungspunde Sina Ternis 14.05.2026, 11:00 Uhr

i Das Hinspiel gewann die SG 99 Andernach (weiße Trikots, hier mit Daniel Herbst) mit 2:0 gegen Samet Sögünmez und seine EGC Wirges. Im Rückspiel schieben beide den Goldene-Ananas-Faktor beiseite - und wollen beide einen Sieg einfahren. René Weiss

Die beiden wohl jüngsten Mannschaften der Liga treffen am Samstag in Wirges aufeinander, wenn die heimische EGC die SG 99 Andernach empfängt. Bei den Gastgebern werden aber zwei Spieler, die ihre Karriere im Sommer beenden, den Schnitt etwas anheben.

Auch wenn beide Mannschaften eigentlich keine ganz großen Ziele mehr haben, kann von einem Austrudeln keine Rede sein, wenn am Samstag (17.30 Uhr) die Spvgg EGC Wirges die SG 99 Andernach empfängt. Wobei das mit dem Austrudeln zumindest bei einem der beiden Rheinlandligateams dann irgendwie doch zutrifft, denn seit gut zwei Wochen trainiert die SG 99 nur noch einmal wöchentlich – „und das auch nur mit kleinen Turnierchen“, wie Coach Kim Kossmann ...







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