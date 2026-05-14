Die beiden wohl jüngsten Mannschaften der Liga treffen am Samstag in Wirges aufeinander, wenn die heimische EGC die SG 99 Andernach empfängt. Bei den Gastgebern werden aber zwei Spieler, die ihre Karriere im Sommer beenden, den Schnitt etwas anheben.
Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn beide Mannschaften eigentlich keine ganz großen Ziele mehr haben, kann von einem Austrudeln keine Rede sein, wenn am Samstag (17.30 Uhr) die Spvgg EGC Wirges die SG 99 Andernach empfängt. Wobei das mit dem Austrudeln zumindest bei einem der beiden Rheinlandligateams dann irgendwie doch zutrifft, denn seit gut zwei Wochen trainiert die SG 99 nur noch einmal wöchentlich – „und das auch nur mit kleinen Turnierchen“, wie Coach Kim Kossmann ...