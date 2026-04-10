Ohne Alexis Weidenbach SG 99 Andernach reist zum 2:11-Verlierer VfB Wissen Sina Ternis 10.04.2026, 09:00 Uhr

i Beim Heimspiel gegen Arzfeld Anfang August absolvierte Daniel Neunheuser (weißes Trikot, schaut dem Ball hinterher) eins seiner letzten Spiele für die SG 99 Andernach, fehlt seither verletzt. Im kommenden Jahr wird er Co-Trainer von Kim Kossmann. René Weiss

Für den VfB Wissen geht’s vor allem darum, sich ordentlich aus der Fußball-Rheinlandliga zu verabschieden. Mit einem Sieg gegen die SG 99 Andernach könnte der VfB sogar die rote Laterne abgeben. Aber es geht auch darum, ein anderes Gesicht zu zeigen.

In der 112-jährigen Vereinsgeschichte gab es keine Klatsche wie die bei der 2:11-Niederlage bei der SG Schneifel – so zumindest lässt es sich auf der Homepage des VfB Wissen lesen. Mit Blick auf das Ergebnis war die auch sicherlich der Tiefpunkt der bisherigen Rheinlandliga-Saison des Tabellenletzten.







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