Für den VfB Wissen geht’s vor allem darum, sich ordentlich aus der Fußball-Rheinlandliga zu verabschieden. Mit einem Sieg gegen die SG 99 Andernach könnte der VfB sogar die rote Laterne abgeben. Aber es geht auch darum, ein anderes Gesicht zu zeigen.
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In der 112-jährigen Vereinsgeschichte gab es keine Klatsche wie die bei der 2:11-Niederlage bei der SG Schneifel – so zumindest lässt es sich auf der Homepage des VfB Wissen lesen. Mit Blick auf das Ergebnis war die auch sicherlich der Tiefpunkt der bisherigen Rheinlandliga-Saison des Tabellenletzten.