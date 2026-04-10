Ohne Alexis Weidenbach
SG 99 Andernach reist zum 2:11-Verlierer VfB Wissen
Beim Heimspiel gegen Arzfeld Anfang August absolvierte Daniel Neunheuser (weißes Trikot, schaut dem Ball hinterher) eins seiner
Beim Heimspiel gegen Arzfeld Anfang August absolvierte Daniel Neunheuser (weißes Trikot, schaut dem Ball hinterher) eins seiner letzten Spiele für die SG 99 Andernach, fehlt seither verletzt. Im kommenden Jahr wird er Co-Trainer von Kim Kossmann.
René Weiss

Für den VfB Wissen geht’s vor allem darum, sich ordentlich aus der Fußball-Rheinlandliga zu verabschieden. Mit einem Sieg gegen die SG 99 Andernach könnte der VfB sogar die rote Laterne abgeben. Aber es geht auch darum, ein anderes Gesicht zu zeigen.

Lesezeit 2 Minuten
In der 112-jährigen Vereinsgeschichte gab es keine Klatsche wie die bei der 2:11-Niederlage bei der SG Schneifel – so zumindest lässt es sich auf der Homepage des VfB Wissen lesen. Mit Blick auf das Ergebnis war die auch sicherlich der Tiefpunkt der bisherigen Rheinlandliga-Saison des Tabellenletzten.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren