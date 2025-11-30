Rübenach hat das Jubeln und das Gewinnen nicht verlernt

Der FV Rübenach kann noch gewinnen: Mit 2:0 bezwang der abstiegsgefährdete Rheinlandligist den FC Bitburg. Die Steine purzelten bei FVR-Coach Benedikt Lauer und seiner Elf.
Das Jubeln haben sie nicht verlernt seit dem letzten Dreier Ende September, die Rheinlandliga-Fußballer des FV Rübenach, und das Gewinnen offensichtlich auch nicht. Grund zum Feiern bot der hochverdiente 2:0 (0:0)-Sieg des Aufsteigers gegen einen enttäuschend schwachen FC Bitburg nach acht verlorenen Partien in Folge allemal.