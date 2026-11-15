1:2-Niederlage gegen Andernach
Rot und verletzt: SG 06 verliert Spiel und zwei Akteure 
Es ging durchaus eng und kampfbetont zu auf dem Kunstrasenplatz in Betzdorf, wo sich Gast Andernach (in Blau) am Ende mit 2:1 du
Es ging durchaus eng und kampfbetont zu auf dem Kunstrasenplatz in Betzdorf, wo sich Gast Andernach (in Blau) am Ende mit 2:1 durchsetzte
Manfred Böhmer/balu

Das war in jeder Hinsicht ein gebrauchter Tag für die SG 06 Betzdorf. Die verlor nicht nur die Partie gegen Andernach mit 1:2, sondern auch zwei Spieler. Marvin Heinrich sah Rot, Robin Moosakhani verletzte sich schwer. 

Lesezeit 3 Minuten
Die SG 06 Betzdorf hat ihr Heimspiel gegen die SG 99 Andernach verloren und wartet in der Fußball-Rheinlandliga weiter auf den zweiten Heimsieg der Saison. Nach der 1:2 (0:2) Niederlage beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur noch einen Punkt und das Verletzungspech bleibt den 06ern weiter treu.
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