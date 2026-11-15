1:2-Niederlage gegen Andernach Rot und verletzt: SG 06 verliert Spiel und zwei Akteure Jens Kötting 15.11.2026, 19:37 Uhr

i Es ging durchaus eng und kampfbetont zu auf dem Kunstrasenplatz in Betzdorf, wo sich Gast Andernach (in Blau) am Ende mit 2:1 durchsetzte Manfred Böhmer/balu

Das war in jeder Hinsicht ein gebrauchter Tag für die SG 06 Betzdorf. Die verlor nicht nur die Partie gegen Andernach mit 1:2, sondern auch zwei Spieler. Marvin Heinrich sah Rot, Robin Moosakhani verletzte sich schwer.

Die SG 06 Betzdorf hat ihr Heimspiel gegen die SG 99 Andernach verloren und wartet in der Fußball-Rheinlandliga weiter auf den zweiten Heimsieg der Saison. Nach der 1:2 (0:2) Niederlage beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur noch einen Punkt und das Verletzungspech bleibt den 06ern weiter treu.







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