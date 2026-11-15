0:3-Niederlage für den VfB Reifere Morbacher feiern auf dem Linzer Kaiserberg Stefan Kieffer 15.11.2026, 20:44 Uhr

i Ein Foto mit Symbolcharakter: Während die Gäste aus Morbach ihren Treffer bejubeln, geht der Kopf bei Philipp Nüsse nach unten. Sein VfB Linz unterlag der FV im Heimspiel deutlich mit 0:3. Max Jäger

Der VfB Linz tritt weiter auf der Stelle in der Rheinlandliga: Gegen den Tabellenzweiten aus Morbach gab es die bereits elfte Saisonniederlage. Manche Dinge machen zwar Hoffnung beim VfB, allerdings wiederholen sich auch die Fehler immer wieder.

Die Aussichten des VfB Linz auf ein glückliches Ende dieser Fußball-Rheinlandliga-Spielzeit werden immer trüber. Gegen den Tabellenzweiten FV Hunsrückhöhe Morbach kassierten die Schützlinge von Trainer Paul Becker mit 0:3 (0:2) schon die elfte Saisonniederlage und weisen vor dem Hinrundenfinale bei der SG 99 Andernach weiter acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf.







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