Der VfB Linz tritt weiter auf der Stelle in der Rheinlandliga: Gegen den Tabellenzweiten aus Morbach gab es die bereits elfte Saisonniederlage. Manche Dinge machen zwar Hoffnung beim VfB, allerdings wiederholen sich auch die Fehler immer wieder.
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Die Aussichten des VfB Linz auf ein glückliches Ende dieser Fußball-Rheinlandliga-Spielzeit werden immer trüber. Gegen den Tabellenzweiten FV Hunsrückhöhe Morbach kassierten die Schützlinge von Trainer Paul Becker mit 0:3 (0:2) schon die elfte Saisonniederlage und weisen vor dem Hinrundenfinale bei der SG 99 Andernach weiter acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf.