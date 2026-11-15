0:3-Niederlage für den VfB 
Reifere Morbacher feiern auf dem Linzer Kaiserberg
Ein Foto mit Symbolcharakter: Während die Gäste aus Morbach ihren Treffer bejubeln, geht der Kopf bei Philipp Nüsse nach unten.
Ein Foto mit Symbolcharakter: Während die Gäste aus Morbach ihren Treffer bejubeln, geht der Kopf bei Philipp Nüsse nach unten. Sein VfB Linz unterlag der FV im Heimspiel deutlich mit 0:3.
Max Jäger

Der VfB Linz tritt weiter auf der Stelle in der Rheinlandliga: Gegen den Tabellenzweiten aus Morbach gab es die bereits elfte Saisonniederlage. Manche Dinge machen zwar Hoffnung beim VfB, allerdings wiederholen sich auch die Fehler immer wieder.

Lesezeit 3 Minuten
Die Aussichten des VfB Linz auf ein glückliches Ende dieser Fußball-Rheinlandliga-Spielzeit werden immer trüber. Gegen den Tabellenzweiten FV Hunsrückhöhe Morbach kassierten die Schützlinge von Trainer Paul Becker mit 0:3 (0:2) schon die elfte Saisonniederlage und weisen vor dem Hinrundenfinale bei der SG 99 Andernach weiter acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf.
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