Podcast-Format „SpoRZfreunde“ Re-Start in der Rheinlandliga: Die Spieltagsvorschau Moritz Hannappel 18.02.2026, 18:10 Uhr

i Ans Hinspiel haben Philipp Schmitz (rechts) und seine Andernacher Mitspieler keine guten Erinnerung, unterlag man zu Hause gegen die SG 2000 Mülheim Kärlich (links Pascal Steinmetz) doch mit 1:3. Zum Start ins neue Jahr eröffnen beide Kontrahenten den 20. Spieltag am Freitagabend in Mülheim-Kärlich. René Weiss

Am Freitag eröffnet die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit einem Heimspiel gegen die SG 99 Andernach die Rest-Serie der Rheinlandliga. Der 20. Spieltag steht an und verspricht enge Partien. In der neuesten Folge unseres Podcasts beleuchten wir die Spiele.

Dieses Wochenende wird die Rheinlandliga mit dem 20. Spieltag fortgesetzt. Los geht es am Freitagabend in Mülheim-Kärlich mit der Partie der heimischen SG 2000 gegen die SG 99 Andernach. Auch auf den weiteren Sportplätzen der Region ist Spannung garantiert.







