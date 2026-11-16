Nach 3:0 auf Linzer Kaiserberg Morbach genießt seine Rolle, Meschak blickt auf den Hit Mirko Bernd 16.11.2026, 14:19 Uhr

i Morbachs Coach Pascal Meschak hat mit seinem Team die Spitze und das Spitzenspiel der Rheinlandliga im Blick: Am Sonntag empfängt der Tabellenzweite um 14.30 Uhr den Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich. Jörg Niebergall

Am Sonntag steigt zum Hinrundenausklang der Hit in der Rheinlandliga zwischen dem Zweiten FV Morbach und dem Ersten SG Mülheim-Kärlich. Der Sieger wird Herbstmeister. Morbachs Trainer Pascal Meschak erklärt, warum seine Elf dort steht, wo sie steht.

Die Fußballvereinigung Morbach, kurz FV Morbach, war vor der Saison nicht bei jedem auf dem Zettel, wenn es darum ging, die Titel-Favoriten auszuloten, aber bei einigen eben doch. Derzeit hat es den Anschein, als sollten Letztere recht behalten, denn die Morbacher haben sich auf dem zweiten Platz eingenistet – zwei Punkte nur hinter dem Spitzenreiter und Top-Favoriten SG 2000 Mülheim-Kärlich und drei Zähler vor Eintracht Trier II.







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