Nach 3:0 auf Linzer Kaiserberg
Morbach genießt seine Rolle, Meschak blickt auf den Hit
Morbachs Coach Pascal Meschak hat mit seinem Team die Spitze und das Spitzenspiel der Rheinlandliga im Blick: Am Sonntag empfäng
Morbachs Coach Pascal Meschak hat mit seinem Team die Spitze und das Spitzenspiel der Rheinlandliga im Blick: Am Sonntag empfängt der Tabellenzweite um 14.30 Uhr den Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich.
Jörg Niebergall

Am Sonntag steigt zum Hinrundenausklang der Hit in der Rheinlandliga zwischen dem Zweiten FV Morbach und dem Ersten SG Mülheim-Kärlich. Der Sieger wird Herbstmeister. Morbachs Trainer Pascal Meschak erklärt, warum seine Elf dort steht, wo sie steht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Fußballvereinigung Morbach, kurz FV Morbach, war vor der Saison nicht bei jedem auf dem Zettel, wenn es darum ging, die Titel-Favoriten auszuloten, aber bei einigen eben doch. Derzeit hat es den Anschein, als sollten Letztere recht behalten, denn die Morbacher haben sich auf dem zweiten Platz eingenistet – zwei Punkte nur hinter dem Spitzenreiter und Top-Favoriten SG 2000 Mülheim-Kärlich und drei Zähler vor Eintracht Trier II.
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