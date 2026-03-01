Erhitzte Gemüter bei Arzfeld Mendig ist dieses Mal der große Gewinner des Spieltags Sina Ternis 01.03.2026, 19:10 Uhr

i Jubel nach dem vorentscheidenden 3:0 für den SV Eintracht Mendig. Es war der zweite Treffer von Brice Braqin Mitel (Nummer 11), der offensiv ein ähnlich starkes Spiel machte wie Matthias Wengenroth (Nummer 7) im defensiven Mittelfeld. Jörg Niebergall

Es war ein wichtiger und ohne Frage auch verdienter 3:1-Sieg des SV Eintracht Mendig zu Hause gegen die SG Arzfeld. Doch bei den Gästen herrschte große Wut über einen Platzverweis. Zurecht.

War der SV Eintracht Mendig am vergangenen Wochenende noch der große Verlierer des Spieltags, ist er dieses Mal der große Gewinner: Durch einen 3:1 (1:0)-Heimsieg im Kellerduell gegen die SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen machte die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj einen Sprung auf Rang elf in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga, zog sowohl an der SG Hochwald als auch am TuS Kirchberg vorbei und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten ...







