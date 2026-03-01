Es war ein wichtiger und ohne Frage auch verdienter 3:1-Sieg des SV Eintracht Mendig zu Hause gegen die SG Arzfeld. Doch bei den Gästen herrschte große Wut über einen Platzverweis. Zurecht.
Lesezeit 3 Minuten
War der SV Eintracht Mendig am vergangenen Wochenende noch der große Verlierer des Spieltags, ist er dieses Mal der große Gewinner: Durch einen 3:1 (1:0)-Heimsieg im Kellerduell gegen die SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen machte die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj einen Sprung auf Rang elf in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga, zog sowohl an der SG Hochwald als auch am TuS Kirchberg vorbei und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten ...