Rheinlandliga-Aufsteigerduell Malberg ist nach einem Jahr zurück, Untermosel nach 40 Mirko Bernd 07.08.2026, 12:00 Uhr

i Der SG Malberg mit Julius Müller (rechts) ist der direkte Sprung zurück in die Rheinlandliga gelungen, jetzt geht es zu Hause gegen Mitaufsteiger SV Untermosel los. Die Szene stammt übrigens aus dem Hartplatz-Rheinlandpokal-Auftritt der Malberger am 31. Juli beim B-Ligisten Schönstein, wo die SG nach Verlängerung 4:1 gewann, Müller traf dreimal und würde das sicherlich auch gerne am Sonntag wiederholen. Manfred Böhmer/balu

Aufsteigerduell zum Start: Rheinlandliga-Rückkehrer SG Malberg empfängt als Meister der Bezirksliga Ost sein Pendant aus der Mitte, den SV Untermosel Kobern-Gondorf. Die Meisterschaft im Sommer eint beide, es gibt aber auch einige Unterschiede.

Bei den einen dauerte die Rückkehr ins Verbandsoberhaus nur ein Jahr, bei den anderen schlappe 40: Am Samstag um 16 Uhr stehen sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SV Untermosel Kobern-Gondorf gegenüber, die SG ist in Sachen Fußball-Rheinlandliga der weitaus erfahrenere der beiden Aufsteiger, die als Meister der Bezirksliga Ost (Malberg) und der Mitte-Staffel (Untermosel) hoch gingen, die Gastgeber bekanntlich nach einem 3:1 im ...







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