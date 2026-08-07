Aufsteigerduell zum Start: Rheinlandliga-Rückkehrer SG Malberg empfängt als Meister der Bezirksliga Ost sein Pendant aus der Mitte, den SV Untermosel Kobern-Gondorf. Die Meisterschaft im Sommer eint beide, es gibt aber auch einige Unterschiede.
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Bei den einen dauerte die Rückkehr ins Verbandsoberhaus nur ein Jahr, bei den anderen schlappe 40: Am Samstag um 16 Uhr stehen sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SV Untermosel Kobern-Gondorf gegenüber, die SG ist in Sachen Fußball-Rheinlandliga der weitaus erfahrenere der beiden Aufsteiger, die als Meister der Bezirksliga Ost (Malberg) und der Mitte-Staffel (Untermosel) hoch gingen, die Gastgeber bekanntlich nach einem 3:1 im ...