Spiel in Stadtkyll vorverlegt Macht der Frost Immendorf Strich durch die Rechnung? Sina Ternis 26.11.2026, 08:00 Uhr

i Es ist frostig derzeit, da gilt es sich dick einzupacken wie hier Immendorfs Coach Marvin Schenk. Die Partie des TuS in Stadtkyll steht wegen der Kälte auf der Kippe und wurde schon mal vorverlegt von 18 auf 14 Uhr. Jörg Niebergall

Die Anstoßzeit wurde schon mal von 18 auf 14 Uhr nach vorne verlegt. Ob das für die heimische SG Schneifel und den TuS Immendorf reicht, um am Samstag in Stadtkyll Fußball zu spielen, das muss sich bei vorhergesagten Minustemperaturen noch zeigen.

Vor der langen Auswärtsfahrt am Samstag nach Stadtkyll steht über allem die große Frage: Kann die mittlerweile für 14 Uhr angesetzte Partie (vorher 18 Uhr) zwischen der heimischen SG Schneifel und dem TuS Immendorf überhaupt stattfinden? Temperaturen zwischen 0 und -6 Grad sind in der Eifel gemeldet, Witterungen, bei denen die Sache mit dem Fußballspielen schwierig werden könnte.







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