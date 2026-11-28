Kirchbergspiel wurde abgesetzt Kurzfrist-Absage: Gast Hochwald war’s zu rutschig Sascha Wetzlar 28.11.2026, 18:02 Uhr

i Kirchbergs Coach Selim Denguezli (links) war fein damit, dass die Partie auf Wunsch der Gäste aus Hochwald nicht angepfiffen worden war. Stattdessen gab es für sein Team eine Trainingseinheit. Christian Kiefer

Statt eines Rheinlandligaspiels gab es nur eine Trainingseinheit für den TuS Kirchberg. Gast SG Hochwald war zwar angereist, hätte aber, weil der Platz rutschig sei, nur unter Protest gespielt. Also pfiff der Unparteiische gar nicht erst an.

Spielabsage in Kirchberg – und es war eine ganz späte. Denn erst am Samstag um 15.40 Uhr entschied Schiedsrichter Dominik Franklin aus Laufeld, die für 15.30 Uhr angesetzte Rheinlandliga-Partie zwischen dem TuS Kirchberg und der SG Hochwald, nicht anzupfeifen.







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