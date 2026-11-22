Auf Klatsche folgt Erfolg Kuriose Tore bei Laubachs 5:2-Sieg gegen Hochwald Daniel Fischer 22.11.2026, 18:58 Uhr

i Laubachs Lukas Mey (rotes Trikot) steuerte beim 5:2-Sieg gegen die SG Hochwald einen Treffer bei. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätten es aber auch mehr sein können. Alfons Benz

Viele Tore sind in Partien mit Beteiligung des SV Laubach in dieser Saison eigentlich immer garantiert. Auch dieses Mal: Im Heimspiel gegen die SG Hochwald gab es beim 5:2 sieben Treffer, damit hat der SVL die 100-Tore-Marke geknackt.

Bei eisigen Temperaturen bekamen die Zuschauer in der Vordereifel am 17. Spieltag der Rheinlandliga ein Fußballspiel geboten, das zu keinem Zeitpunkt langweilig wurde. Laubach und Hochwald lieferten sich einen Schlagabtausch mit unzähligen Chancen und mehreren kuriosen Toren – an dessen Ende ein 5:2-Sieg für die Gastgeber stand.







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