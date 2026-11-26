12 Tore, 10 Torvorlagen, die Zahlen von Mülheims Stürmer Martin Jacobs kommen beeindruckend daher. Allerdings werden erst einmal keine weiteren Scorerpunkte dazukommen, Jacobs fällt lange aus, ist entsprechend auch im Derby in Andernach nicht dabei.
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Auf dem Andernacher Kunstrasen treffen am Samstag (14 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die mit einer 0:3-Niederlage im Rücken in das direkte Duell gehen. Während die gastgebende SG 99 ihr Heimspiel gegen in der Fußball-Rheinlandliga stark abstiegsgefährdete Linzer doch überraschend verlor, lag eine Niederlage von Gast SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Spitzenspiel auf dem Morbacher Rasen zumindest im Bereich des Möglichen.