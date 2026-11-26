SG 99 empfängt Mülheim-Kärlich Kossmann mit klaren Worten, Lazarevic lange ohne Jacobs Sina Ternis 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Im Hinspiel gegen die SG 99 Andernach erzielte Martin Jacobs (hinten) noch den entscheidenden Treffer zum 1:0. Im Rückspiel wird er nicht dabei sein. Der Stürmer fällt wegen einer Knie-OP wohl bis März aus, sehr zum Leidwesen seines Trainers Nenad Lazarevic. Jörg Niebergall

12 Tore, 10 Torvorlagen, die Zahlen von Mülheims Stürmer Martin Jacobs kommen beeindruckend daher. Allerdings werden erst einmal keine weiteren Scorerpunkte dazukommen, Jacobs fällt lange aus, ist entsprechend auch im Derby in Andernach nicht dabei.

Auf dem Andernacher Kunstrasen treffen am Samstag (14 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die mit einer 0:3-Niederlage im Rücken in das direkte Duell gehen. Während die gastgebende SG 99 ihr Heimspiel gegen in der Fußball-Rheinlandliga stark abstiegsgefährdete Linzer doch überraschend verlor, lag eine Niederlage von Gast SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Spitzenspiel auf dem Morbacher Rasen zumindest im Bereich des Möglichen.







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