Absagen in Mayen und Stadtkyll Immendorfs Marvin Schenk wünscht sich mehr Weitsicht Sina Ternis 28.11.2026, 10:16 Uhr

i Der Platz in Stadtkyll ist komplett gefroren, an Fußballspielen ist nicht zu denken. Stephan Simon/SG Schneifel

Die einen haben die Entscheidung frühzeitig, die anderen sehr kurzfristig getroffen – und das sorgte aufseiten des TuS Immendorf durchaus für Unmut. Denn da war der Bus bereits zur Abfahrt nach Stadtkyll bereit.

Ein wenig saßen die Rheinlandliga-Fußballer des TuS Immendorf am Samstagmorgen auf heißen Kohlen. Um 10.15 Uhr sollte sich der Bus in Richtung Stadtkyll zum Auswärtsspiel bei der SG Schneifel in Bewegung setzen, um 9.45 Uhr allerdings gab es trotz gefrorenen Platzes noch keine Info, ob gespielt wird oder nicht.







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