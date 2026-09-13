Klares 6:0 gegen den TuS Mayen Geburtstagskind Thielen trifft bei Mülheim-Sieg doppelt Sina Ternis 13.09.2026, 20:38 Uhr

i Das Geburtskind durfte gleich zweimal jubeln. Tim Thielen (vorne) erzielte das 1:0 und das 2:0 für seine SG 2000 Mülheim-Kärlich. Am Ende stand ein deutlicher 6:0-Sieg gegen den TuS Mayen. Jörg Niebergall

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat die Tabellenführung in der Rheinlandliga eindrucksvoll verteidigt, besiegte den TuS Mayen deutlich mit 6:0. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Doppelpacker, aber eben auch die defensive Null.

Nach einer Partie wird bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich der „Man of the Match“, also der „Spieler des Spiels“ gekürt, T-Shirt mit entsprechendem Aufdruck sowie warme Worte des Trainers Nenad Lazarevic inklusive. Dieses Mal gab es sogar noch ein Ständchen von der Mannschaft, denn der Spieler des Spiels feierte zugleich seinen 25.







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