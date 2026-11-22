Der Herbstmeister in der Rheinlandliga heißt FV Morbach. Die Hunsrücker gewann das Spitzenspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 3:0 und stehen nach 17 Spieltagen nun vorne. Allerdings ist es nur ein Punkt, der beide trennt.
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Der Rheinlandliga-Herbstmeister kommt aus dem Hunsrück: Im absoluten Topspiel „Zweiter gegen Erster“ siegte die FV Morbach mit 3:0 (0:0) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und überholte damit die Elf von Coach Nenad Lazarevic noch am letzten Spieltag der Hinrunde.