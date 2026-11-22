Mülheim-Kärlich verliert Hit FV Morbach kürt sich beim 3:0 zum Herbstmeister Sascha Wetzlar 22.11.2026, 20:45 Uhr

i Die FV Morbach um 2:0-Torschütze Maximilian Schemer (in Rot) hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich im Spitzenspiel abgehängt und ist nach der Hinrunde Erster und damit Herbstmeister mit einem Punkt Vorsprung auf die Gäste. Sascha Wetzlar

Der Herbstmeister in der Rheinlandliga heißt FV Morbach. Die Hunsrücker gewann das Spitzenspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 3:0 und stehen nach 17 Spieltagen nun vorne. Allerdings ist es nur ein Punkt, der beide trennt.

Der Rheinlandliga-Herbstmeister kommt aus dem Hunsrück: Im absoluten Topspiel „Zweiter gegen Erster“ siegte die FV Morbach mit 3:0 (0:0) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und überholte damit die Elf von Coach Nenad Lazarevic noch am letzten Spieltag der Hinrunde.







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