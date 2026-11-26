Vor Derby gegen den SV Laubach Foroutan und Freudendahl machen beim TuS Mayen weiter Mirko Bernd 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Nikolai Foroutan wird bis zum Saisonende Trainer beim TuS Mayen bleiben und die Doppelfunktion als Coach und Sportlicher Leiter bekleiden. An seiner Seite bleibt Dirk Freudendahl als Co-Trainer. Jörg Niebergall

TuS Mayen gegen SV Laubach. Mit dieser Partie startete die Rheinlandliga im August. Nun steht sie wieder an, dieses Mal im Nettetal. Favorit sind wie damals die Laubacher, denn der TuS hat erst einmal gewonnen – und zu Hause noch gar nicht.

Vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Rheinlandliga, der für den TuS Mayen das Derby am Samstag um 17 Uhr gegen den SV Laubach bereithält, gibt es Neuigkeiten vom abgeschlagenen Schlusslicht. Denn Nikolai Foroutan, derzeit Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, wird die Doppelfunktion nicht nur bis Winter innehaben, sondern auch die restliche Saison – und das weiter mit seinem neuen Co-Trainer Dirk Freudendahl an der Seite.







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