EGC Wirges bei SG Schneifel Elfmeter-Held Hehl und Gegner erhalten Lob von Baldus Mirko Bernd 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Wirges-Coach Sven Baldus lobt seinen Youngster Felx Hehl (links), der bereits acht Tore in der Liga erzielt hat, zuletzt drei gegen Untermosel, zwei davon per Elfmeter. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges ist gut drauf, die SG Schneifel ist gut drauf. Das lässt am Samstagabend ab 18 Uhr auf ein gutes Rheinlandliga-Spiel in Stadtkyll hoffen. Und: Der Wirgeser Elfmeterschütze vom Dienst ist auch gut drauf.

Samstagabend, 18 Uhr, Stadtkyll: Das ist in der Regel der Tag, die Uhrzeit und der Ort, an dem und in dem die SG Schneifel ihre Gegner in der Fußball-Rheinlandliga erwartet. So auch die Spvgg EGC Wirges am Samstag am letzten Hinrundenspieltag im Verbandsoberhaus.







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