Die Spvgg EGC Wirges ist gut drauf, die SG Schneifel ist gut drauf. Das lässt am Samstagabend ab 18 Uhr auf ein gutes Rheinlandliga-Spiel in Stadtkyll hoffen. Und: Der Wirgeser Elfmeterschütze vom Dienst ist auch gut drauf.
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Samstagabend, 18 Uhr, Stadtkyll: Das ist in der Regel der Tag, die Uhrzeit und der Ort, an dem und in dem die SG Schneifel ihre Gegner in der Fußball-Rheinlandliga erwartet. So auch die Spvgg EGC Wirges am Samstag am letzten Hinrundenspieltag im Verbandsoberhaus.