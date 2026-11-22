Handelfmeter in Nachspielzeit „Doppelter“ Spengler bei Kirchbergs 3:2 gegen Trier II Mirko Bernd 22.11.2026, 20:21 Uhr

i Der Mann des Nachmitags wartet in dieser Szene noch am Spielfeldrand auf seine Einwechselung: Kirchbergs André Spengler (rechts mit Coach Selim Denguezli) kam nach 34 Minuten für den verletzten Julius Weiß und traf per Freistoß zum 2:2 und in der Nachspielzeit per Handelfmeter zum 3:2-Heimsieg des TuS gegen Eintracht Trier II, sehr zu Freude natürlich auch von Maximilian Jannasch (am Ball, verfolgt von Triers Chris Filipe). Karl-Friedrich Schmitt

Wenn beim TuS Kirchberg in dieser Rheinlandliga-Saison das Thema Elfmeter eine Rolle spielte, ging es meistens um Strafstöße gegen den Vorletzten. Gegen den Dritten Trier II gab es dagegen spät Elfmeter für den TuS – und der brachte den 3:2-Heimsieg.

Der TuS Kirchberg hat sich in der Fußball-Rheinlandliga mit einem 3:2 (0:0)-Heimsieg gegen die Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier eindrucksvoll zurückgemeldet. Während es der spielerisch überlegene Dritte verpasste, näher an die Spitze heranzurücken nach Morbachs 3:0 gegen Mülheim-Kärlich im Spitzenspiel, bleibt der TuS zwar Vorletzter, hat aber nun zumindest neun Punkte auf dem Konto – und das Bewusstsein, gerade zu Hause auch ...







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