Wenn beim TuS Kirchberg in dieser Rheinlandliga-Saison das Thema Elfmeter eine Rolle spielte, ging es meistens um Strafstöße gegen den Vorletzten. Gegen den Dritten Trier II gab es dagegen spät Elfmeter für den TuS – und der brachte den 3:2-Heimsieg.
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Der TuS Kirchberg hat sich in der Fußball-Rheinlandliga mit einem 3:2 (0:0)-Heimsieg gegen die Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier eindrucksvoll zurückgemeldet. Während es der spielerisch überlegene Dritte verpasste, näher an die Spitze heranzurücken nach Morbachs 3:0 gegen Mülheim-Kärlich im Spitzenspiel, bleibt der TuS zwar Vorletzter, hat aber nun zumindest neun Punkte auf dem Konto – und das Bewusstsein, gerade zu Hause auch ...