Kurioses aus der Statistik Die Rheinlandliga-Saison 25/26: Zahlen, Daten, Fakten Matthias Schlenger 09.07.2026, 14:22 Uhr

i Klare Sache in Sachen Torjägerkanone: Almir Porca vom Ahrweiler BC erzielte unglaubliche 46 Treffer. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Rheinlandliga 25/26 bot Spektakel: Rekordsiege, überragende Torschützen und dramatische Tabellenwendungen. Überraschungen inklusive, wie der Fall des Spitzenreiters oder das Comeback eines Abstiegskandidaten zeigen.

Letztlich erwies sich die Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga als überflüssig, doch das war freilich nicht abzusehen. Nachdem aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kein Rheinland-Verein absteigen musste und Vizemeister Wittlich sich mit Siegen über Jägersburg und Zeiskam das letzte Oberliga-Ticket sicherte, begrüßt die Rheinlandliga gleich sechs Aufsteiger aus den Bezirksligen.







Artikel teilen

Artikel teilen