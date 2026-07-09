Kurioses aus der Statistik
Die Rheinlandliga-Saison 25/26: Zahlen, Daten, Fakten
Klare Sache in Sachen Torjägerkanone: Almir Porca vom Ahrweiler BC erzielte unglaubliche 46 Treffer.
Klare Sache in Sachen Torjägerkanone: Almir Porca vom Ahrweiler BC erzielte unglaubliche 46 Treffer.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Rheinlandliga 25/26 bot Spektakel: Rekordsiege, überragende Torschützen und dramatische Tabellenwendungen. Überraschungen inklusive, wie der Fall des Spitzenreiters oder das Comeback eines Abstiegskandidaten zeigen.

Lesezeit 7 Minuten
Letztlich erwies sich die Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga als überflüssig, doch das war freilich nicht abzusehen. Nachdem aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kein Rheinland-Verein absteigen musste und Vizemeister Wittlich sich mit Siegen über Jägersburg und Zeiskam das letzte Oberliga-Ticket sicherte, begrüßt die Rheinlandliga gleich sechs Aufsteiger aus den Bezirksligen.
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