Mit Umfrage zum Spiel Der Anpfiff in Linz ist ertönt, Wirges ist aktiver Sina Ternis 11.09.2026, 19:41 Uhr

i Wer hat am Ende die Nase vorn: Der VfB Linz um Kapitän Niklas Klein (schwarzes Trikot) oder die EGC Wirges mit Tim Weyand, der für den verhinderten Lasse Bieg in die Startelf rücken könnte. Andreas Hergenhahn

Kellerduell, ja. Auch Krisenduell? Das wird sich am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf dem Linzer Kaiserberg zeigen, wo der heimische VfB, aktuell Tabellenletzter, die ebenso noch sieglose EGC Wirges empfängt. Wir berichten in einem Liveticker.

Der VfB Linz empfängt am Freitagabend (19.30 Uhr) zum Winzerfest-Spiel die Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga. Es ist, wenn auch zu einem frühen Zeitpunkt der Saison, ein Kellerduell, beide Mannschaften warten nach fünf absolvierten Spieltagen noch auf den ersten Dreier – beide sind damit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.







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