Nicht verlieren, so lautet die Vorgabe aufseiten der SG 06 Betzdorf vor dem Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim TuS Mosella Schweich. Die Gastgeber haben derzeit drei Punkte mehr auf dem Konto und nach Sonntag sollen es keinesfalls mehr sein.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ohne Frage ein enorm wichtiges Spiel, wenn die SG 06 Betzdorf am Sonntag (14.30 Uhr) beim TuS Mosella Schweich gastiert. Beide Mannschaften waren vor der Saison in die Fußball-Rheinlandliga aufgestiegen und beide stecken aktuell mittendrin im Abstiegskampf, auch wenn sich die Gastgeber mit zuletzt zwei Siegen in Folge ein wenig freigeschwommen haben, aktuell drei Punkte besser dastehen als Betzdorf.