SG 06 gastiert in Schweich Betzdorfs Schäfer hat Anstoßzeit-Diskussion angestoßen Sina Ternis 27.11.2026, 08:00 Uhr

i Im Hinspiel kamen Oliver Cifuentes (grünes Trikot) und seine SG 06 Betzdorf daheim gegen Schweich nicht über ein Remis hinaus. Im Rückspiel am Sonntag lautet das SG-06-Minimalziel: nicht verlieren. Manfred Böhmer/balu

Nicht verlieren, so lautet die Vorgabe aufseiten der SG 06 Betzdorf vor dem Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim TuS Mosella Schweich. Die Gastgeber haben derzeit drei Punkte mehr auf dem Konto und nach Sonntag sollen es keinesfalls mehr sein.

Es ist ohne Frage ein enorm wichtiges Spiel, wenn die SG 06 Betzdorf am Sonntag (14.30 Uhr) beim TuS Mosella Schweich gastiert. Beide Mannschaften waren vor der Saison in die Fußball-Rheinlandliga aufgestiegen und beide stecken aktuell mittendrin im Abstiegskampf, auch wenn sich die Gastgeber mit zuletzt zwei Siegen in Folge ein wenig freigeschwommen haben, aktuell drei Punkte besser dastehen als Betzdorf.







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