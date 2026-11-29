Elfmeter kurz vor Schluss Betzdorf kassiert in Schweich vierte Pleite nach Gang Sina Ternis 29.11.2026, 18:35 Uhr

i Moritz Brato (schwarzes Trikot) und seine SG 06 Betzdorf schafften es beim TuS Mosella Schweich nach der Pause nicht mehr, an die gute Leistung aus der ersten Hälfte anzuknüpfen und unterlagen am Ende verdient mit 1:2. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Ein Elfmeter kurz vor Schluss, der aus Sicht von Trainer Thomas Schäfer in die Kategorie „lächerlich“ fiel, besiegelte die Niederlage der SG 06 Betzdorf beim TuS Mosella Schweich. Verdient war das 1:2 allerdings schon.

Die Enttäuschung klang bei jeder Silbe der Analyse durch – und sie war nachvollziehbar: Die SG 06 Betzdorf hat das wichtige Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, dem TuS Mosella Schweich, durch ein spätes Elfmetergegentor mit 1:2 (1:1) verloren und ist damit auf den aktuell ersten Abstiegsplatz abgerutscht.







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