Linz schon um 16 Uhr in Trier Becker düst von Andernach zum Tarforster Nebel-Abbruch Mirko Bernd 26.11.2026, 11:00 Uhr

i Der Linzer Trainer Paul Becker (links, hier mit Luca Stoffels kurz vor dessen Einwechslung in Andernach) düste direkt nach dem 3:0-Sieg bei der SG 99 nach Tarforst, aber sah dort nur 37 Minuten, bevor die Partie des FSV abgebrochen wurde. Am Samstag geht es für Becker wieder nach Tarforst, dieses Mal mit seiner Elf – und hoffentlich für 90 Minuten. René Weiss

Damit es am Ende des Rheinlandliga-Spieltags am Samstag nicht wieder nebulös zugeht, haben der FSV Trier-Tarforst und der VfB Linz ihre Partie um 90 Minuten nach vorne verlegt. Auch weil der VfB-Trainer beim Tarforster Nebelabbruch vor Ort war.

Wenn man Paul Becker, dem Nachfolger als Trainer von Thomas Schuster beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz, am Ende der Saison – egal, wie sie für die abstiegsgefährdete Kaiserberg-Elf ausgehen wird – eines definitiv nicht vorwerfen wird können, ist es fehlende Akribie und Fahrbereitschaft bei der Gegnerbeobachtung.







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