Damit es am Ende des Rheinlandliga-Spieltags am Samstag nicht wieder nebulös zugeht, haben der FSV Trier-Tarforst und der VfB Linz ihre Partie um 90 Minuten nach vorne verlegt. Auch weil der VfB-Trainer beim Tarforster Nebelabbruch vor Ort war.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn man Paul Becker, dem Nachfolger als Trainer von Thomas Schuster beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz, am Ende der Saison – egal, wie sie für die abstiegsgefährdete Kaiserberg-Elf ausgehen wird – eines definitiv nicht vorwerfen wird können, ist es fehlende Akribie und Fahrbereitschaft bei der Gegnerbeobachtung.