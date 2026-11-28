3:0 mit Borger-Doppelpack Andernach zeigt Reaktion, Mülheim-Kärlich nicht René Weiss 28.11.2026, 17:47 Uhr

i Mike Borger (blaues Trikot, hier im Duell mit Tom Weis) traf beim 3:0-Sieg seiner SG 99 Andernach gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich gleich doppelt. René Weiss

Dass nach der 0:3-Klatsche in der Vorwoche gegen Linz eine Reaktion kommen würde, da war sich Andernachs Coach Kim Kossmann sicher. Dass sie so überzeugend wie beim 3:0 gegen Mülheim-Kärlich ausfallen würde, überraschte selbst ihn.

Rheinlandligaspiele zwischen der SG 99 Andernach und der SG 2000 Mülheim-Kärlich nahmen für die „Bäckerjungen“ in der jüngeren Vergangenheit selten ein zufriedenstellendes Ende. Vielleicht lag’s am Frust über die 0:3-Klatsche vor einer Woche an gleicher Stelle gegen den VfB Linz, dass sie dieses Duell am vorletzten Spieltag des Fußball-Jahres 2026 diesmal deutlich für sich gestaltete und mit 3:0 (1:0) gewann.







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