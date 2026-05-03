Wittlich lässt nicht anbrennen Mülheim-Kärlich verliert 0:4, Steinmetz sieht Rot Klaus Reimann 03.05.2026, 20:44 Uhr

i Der Mülheim-Kärlicher Pascal Steinmetz (links) sah gegen Wittlich um Timo Wollny Rot wegen Nachtretens. Das war für die Gastgeber ähnlich bitter wie das 0:4. Jörg Niebergall

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich wollte Rot-Weiss Wittlich ein Bein stellen, aber das gelang nicht. Zu stark präsentierten sich die Gäste, die als Zweiter der Rheinlandliga der Aufstiegsrunde entgegensteuern.

Dem viel beachteten 3:1 gegen Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC folgte an diesem Wochenende ein souverän herausgespielter 4:0 (3:0)-Erfolg bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Es hat den Anschein, als schösse sich das Team von Rot-Weiss Wittlich schon warm für die am Saisonende auf den Tabellenzweiten wartende Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.







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