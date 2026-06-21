Von 2006-Gefühl bis Kloppzitat Legenden heizen die WM-Stimmung in Bad Marienberg an Jens Kötting 21.06.2026, 12:38 Uhr

i Sie folgten der Einladung des Fußballkreises Westerwald/Sieg und standen auf in Bad Marienberg auf der Bühne (von links): Hans-Peter Schössler, Klaus Jürgen Griese, Milan Sasic, Ulf Imhäuser, Guido Kratschmer, Frank Hartmann, Michael Dämgen, Harald Kohr, Marco Schütz, Anna Dogonadze, Amand Theis, Carsten Blechschmidt, Tom Theisen. Jens Kötting

Sie haben viel erlebt, Großes erreicht – und folgten jetzt der Einladung des Fußballkreises Westerwald/Sieg, um in Bad Marienberg als „Legenden des Sports“ aus dem Nähkästchen zu plaudern. Im Mittelpunkt stand natürlich alles rund um das Thema WM.

In der Denkfabrik in Bad Marienberg gab’s eine besondere Premiere: Es galt, die erste offizielle Veranstaltung des neu gegründeten Fördervereins des Fußballkreises Westerwald/Sieg zu feiern. Unter dem Motto „Legenden des Sports“ hatte der Verein um Initiator und Kreisvorsitzenden Marco Schütz mehrere hochdekorierte Sportler und ehemalige Bundesligaspieler zum gleichermaßen interessanten wie informativen Austausch geladen.







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