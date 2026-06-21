Sie haben viel erlebt, Großes erreicht – und folgten jetzt der Einladung des Fußballkreises Westerwald/Sieg, um in Bad Marienberg als „Legenden des Sports“ aus dem Nähkästchen zu plaudern. Im Mittelpunkt stand natürlich alles rund um das Thema WM.
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In der Denkfabrik in Bad Marienberg gab’s eine besondere Premiere: Es galt, die erste offizielle Veranstaltung des neu gegründeten Fördervereins des Fußballkreises Westerwald/Sieg zu feiern. Unter dem Motto „Legenden des Sports“ hatte der Verein um Initiator und Kreisvorsitzenden Marco Schütz mehrere hochdekorierte Sportler und ehemalige Bundesligaspieler zum gleichermaßen interessanten wie informativen Austausch geladen.