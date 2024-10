Plus Simmern SSV Buchholz jubelt: Boppard II stellt sich im Hit der C 9 selbst ein Bein i Zur Sache ging es im Derby-Gipfeltreffen zwischen dem SSV Buchholz (am Boden Jona Röhrig, links Florian Schommers) und dem SSV Boppard II (mit Marinko Orlovic). Tabellenführer Buchholz gewann mit 2:1 gegen Boppard II und profitierte dabei auch von zwei unnötigen Roten Karten für die Gäste in der 57. und 62. Minute. Foto: Mark Dieler Der Tabellenführer SSV Buchholz hat das Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisliga C Staffel 9 gegen den Lokalrivalen SSV Boppard II mit 2:1 (1:0) gewonnen. Buchholz hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger Boppard II und VfR Bad Salzig. Lesezeit: 2 Minuten

Die Bopparder Reserve nahm sich in der Viertelstunde nach der Pause mit zwei unnötigen Roten Karten selbst aus dem Spiel. Per Elfmeter war Buchholz in Durchgang eins durch Spielertrainer Lino Dörr (schon sein 18. Saisontor) in Front gegangen, nach 53 Minuten glich Boppard II durch Kai Dshoraew aus. Danach hatte ...