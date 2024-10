Hurra, das ganze Dorf ist da: Euphorie beim C-12-Spitzenreiter SV Müden ist ungebrochen

Spielertrainer Dominik Müller (in Grün-Weiß) ist ein Erfolgsgarant beim wieder eigenständigen SV Müden. Auch beim 4:0 beim B-Klasse-Absteiger SSG Lutzerather Höhe traf Müller, es war sein zehntes Saisontor. Müden führt die Tabelle in der C 12 punktgleich mit Landkern/Illerich an, darf aber noch zwei Spiele mehr bestreiten. Foto: Sascha Berkele