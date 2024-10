Plus Masburg

Der SV Masburg II und die „Rot-Flut“ – Trainer Laux: So etwas habe ich noch nie erlebt

i Viermal Rot gab es für Masburg II beim 3:3 bei Herresbach II. Foto: Frank May

Rekordverdächtige vier Platzverweise hat der SV Masburg II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 im Auswärtsspiel bei der FSG Herresbach II kassiert. Trotz vier Mann in Unterzahl ab der 87. Minute endete die Partie 3:3.