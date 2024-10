Plus Simmern C-Klassen: Boppard II holt gegen Bad Salzig schon wieder einen Derbysieg Mirko Bernd Von Michael Bongard In den Kreisliga-C-Staffeln 9, 12, 13 und 20 gab es einige Spitzenspiele. Und erneute einen Spitzenreiter-Sturz. Lesezeit: 2 Minuten

Und wieder ein Derbysieg für den SSV Boppard II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 9: Die SSV-Reserve schlug den VfR Salisso Bad Salzig im Derby 3:1 und zog mit dem SSV Buchholz (2:0 im Derby in Nörtershausen II) etwas davon mit 26 beziehungsweise 25 Punkten. Bad Salzig bleibt Dritter (22), ...