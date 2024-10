C 20: Bremm II gewinnt zum ersten Mal nicht – C 9: Boppard II Derbysieger

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga C Staffel 20 hat die SG Bremm II um Marko Umberto (in Rot, im Bodenkampf mit Marcel Diederichs) zum ersten Mal nicht gewonnen. Beim Verfolger FC Demerath (nun Fünfter) hieß es 3:3 Foto: Alfons Benz