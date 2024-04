Es war der Beginn eines torreichen B-Klassen-Spiels, das 1:0 durch Niklas Kath (am Ball) für den SV Kripp – am Ende gab's gegen den SC Bad Bodendorf ein 3:3. Beide Teams sind am Wochenende auswärts gefordert, Kripp bei der Reserve des TuS Oberwinter, Bad Bodendorf bei der Reserve des SV Oberzissen. Foto: Vollrath