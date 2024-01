Plus Dickenschied Trainer-Duo für SG Dickenschied/Gemünden: Minke und Kauer übernehmen Die SG Dickenschied/Gemünden, nach dem Abstieg im Sommer aus der A-Klasse derzeit Tabellenvierter in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11, hat für die neue Saison ein Trainergespann verpflichtet: Michael Minke aus Monzingen, derzeit Coach beim Südwest-Bezirksliga-Tabellenzweiten SV Winterbach, wird der neue Chef. Raphael Kauer kommt als spielender Co-Trainer von Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal. Von Michael Bongard

Minke und Kauer. das ist eine interessante Kombination. Sie verbindet ihr Beruf, beide sind Lehrer am Simmerner Herzog-Johann-Gymnasium. Minke (53) hat schon viele Trainerstationen auf dem Buckel, in Winterbach ist er mittlerweile im vierten Jahr und dort so erfolgreich wie nie. Wegen „Abreibungsverlusten“ verständigte man sich aber, die Zusammenarbeit am ...