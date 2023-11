Am letzten Spieltag der Hinrunde kommt es in der Fußball-Kreisliga B 2 zu einem Finale um die Herbstmeisterschaft: Der VfL Oberlahr-Flammersfeld muss auf dem Hartplatz in Flammersfeld (So., 15 Uhr) dem Tabellenführer SG Bruchertseifen die erste Niederlage zufügen, um sich wieder an die Tabellenspitze zu setzen und inoffizieller Herbstmeister zu werden.