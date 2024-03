Plus Kreis Neuwied

Topspiel gegen DJK Plaidt: Tabellenzweiter SV Rengsdorf will an die Spitze ranrücken

Von Daniel Korzilius

In der Fußball-Kreisliga B 2 steht am Sonntagnachmittag der erste komplette Spieltag im Jahr 2024 auf dem Spielplan. Die Begegnungen des 16. Spieltags werden angepfiffen. Schon ihren 19. Spieltag absolvieren in dieser Saison am Wochenende die Teams in der B 4 und B 5.