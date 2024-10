Plus Rheinbreitbach

SV Rheinbreitbach verliert Spitzenspiel und Tabellenführung

Von Daniel Korzilius

Kreis Neuwied. Nach zuvor sieben Siegen in Folge hat der SV Rheinbreitbach am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 beim SSV Weyerbusch mit 1:3 verloren und musste den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Im Tabellenkeller hat der FV Rot-Weiß Erpel mit dem 3:1-Erfolg gegen die SG Vettelschoß II seine Niederlagenserie beendet.