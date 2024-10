Plus Adenau

SG Hocheifel überzeugt mit Sieg – Schlechtes Omen fürs nächste Spiel

Von Lutz Klattenberg

Intensive Tage für die SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 12. Am Mittwoch siegte die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer beim vorgezogenen Rückrundenauftakt gegen die SG Bongard. Am Samstag (19.45 Uhr) kommt es in Leudesdorf beim TuS Ahbach II zum letzten Spiel der Hinrunde.