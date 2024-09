Plus Ruitsch-Kerben/Plaidt

Ruitsch-Kerben sehnt sich im Heimspiel nach erstem Sieg – Klappt's pünktlich zur Kirmes?

Von Jan Müller

In der Fußball-Kreisliga B 4 hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg bereits am Mittwochabend vorgelegt. Verfolger VfL Wied Niederbieber muss dagegen am Sonntag eine hohe Hürde nehmen, um weiter dranzubleiben. Zudem treffen am Plaidter Pommerhof zwei punktgleiche Tabellennachbarn aufeinander.