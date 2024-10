Ruitsch fährt zum Kellerduell nach Miesenheim – Duell der Reserven in Mertloch

SG spielt in Weiler gegen Faid, SG Vordereifel Herresbach erwartet Tabellenführer Vulkaneifel

Sowohl die SG Weiler/Boos als auch die FSG Vordereifel Herresbach stehen an diesem Wochenende in der Kreisliga B 12 vor schweren Heimspielen. Schon am Freitagabend erwartet Weiler/Boos die SG Eifelhöhe Faid (Fr. 19.30 Uhr).