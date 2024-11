Remis reicht Dernau zur Herbstmeisterschaft – Westum II und Kottenheim können aber noch gleichziehen

Die Hürde „SG Walporzheim“ (am Boden Joel Waldecker) hat die SG Dernau (rechts Florian Jacobs) souverän genommen und mit 5:1 gewonnen. Am Mittwoch im Heimspiel gegen den SV Kripp musste sich der Tabellenführer aber mit einem 1:1 begnügen, was aber auch zur Herbstmeisterschaft reichte. Walporzheim unterlag derweil bei Eintracht Mendig II mit 1:4. Foto: Vollrath